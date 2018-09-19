Самая смертоносная болезнь: в ВОЗ поделились ужасающей статистикой [ Редактировать ]
Туберкулез - наиболее смертоносная болезнь на планете. Об этом сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения, пишет DW в среду, 19 сентября.
Отмечается, что глобальные усилия предотвратили около 54 миллионов смертей от туберкулеза с 2000 года, но лишь в 2017 году от него умерли 1,6 миллиона человек.
В организации отмечают, что с 2000 года смертность от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных сократилась на 44%, среди ВИЧ-негативных лиц - на 29%. Именно люди, зараженные ВИЧ, находятся под угрозой особенно быстро заболеть туберкулезом.
"На планете в 2017 году около 10 миллионов человек заболели туберкулезом. Количество новых случаев ежегодно сокращается на 2%", - говорится в сообщении организации.
Быстрые темпы - в Европе и Африке, 5 и 4 процента соответственно. Впрочем, около 3,5 миллиона случаев остаются недиагностированными или же незарегистрированными.
ВОЗ подсчитала, что на профилактику и лечение туберкулеза в странах с низким и средним доходом в 2018 году не хватает 3,5 миллиарда долларов. Сумма может вырасти почти вдвое до 2022 года, если не принимать меры. Проблемой является и то, что все больше людей имеют резистентную форму туберкулеза - болезнь не реагирует на рифампицин, наиболее эффективный препарат первой линии.
По оценкам ВОЗ, каждый четвертый является носителем туберкулезной инфекции.
Ранее мы сообщали, что во Львове распространяется опасное инфекционное заболевание.
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