Рождество Пресвятой Богородицы в 2018 году отмечается 21 сентября, как и каждый год. По старому стилю этот день приходился на 8 сентября. Еще этот праздник называют второй Пречистой. Первая Пречистая отмечается 24 августа, а третья - 4 декабря.

Это светлый праздник, потому не рекомендуется злословить, сплетничать, ругаться и врать. Все затаенные обиды в этот день лучше простить.

Пост в Рождество Пресвятой Богородицы не предусмотрен, разрешены даже праздничные блюда - рекомендуется накрыть большой стол. Можно собраться за столом семьей.

В доме в этот день должно быть чисто. Можно сходить в церковь и помолиться о благополучии семьи или о беременности.

В этот день незамужним девушкам стоит умыться до рассвета. Тогда их позовут замуж еще до Нового года.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: