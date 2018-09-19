Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать в праздник [ Редактировать ]
Рождество Пресвятой Богородицы в 2018 году отмечается 21 сентября, как и каждый год. По старому стилю этот день приходился на 8 сентября. Еще этот праздник называют второй Пречистой. Первая Пречистая отмечается 24 августа, а третья - 4 декабря.
Это светлый праздник, потому не рекомендуется злословить, сплетничать, ругаться и врать. Все затаенные обиды в этот день лучше простить.
Пост в Рождество Пресвятой Богородицы не предусмотрен, разрешены даже праздничные блюда - рекомендуется накрыть большой стол. Можно собраться за столом семьей.
В доме в этот день должно быть чисто. Можно сходить в церковь и помолиться о благополучии семьи или о беременности.
В этот день незамужним девушкам стоит умыться до рассвета. Тогда их позовут замуж еще до Нового года.
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы:
- Не занимайтесь тяжелым физическим трудом: оставьте на потом работу по дому, в саду и огороде;
- Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.
- Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими (если ситуация близка к критической, попытайтесь решить любые спорные моменты мирным путем);
- В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей - это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.
- В этот день соблюдается пост: не разрешено употреблять мясо и алкоголь.
по теме
Михайлово чудо 2018: что категорически нельзя делать в праздник
19 сентября православные верующие отмечают великий праздник - Михайлово чудо.
Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
11 сентября ежегодно отмечается большой праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи: что обязательно нужно сделать женщинам
11 сентября православные чтят память святого Иоанна Предтечи.
Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы и традиции 11 сентября
11 сентября православные отмечают великий религиозный праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи-2018
Михайлово чудо 19 сентября: приметы и традиции
В этот день православные люди вспоминают чудо, которое произошло много столетий назад