Чемпион мира по боксу попался на употреблении наркотиков [ Редактировать ]
Фото: Boxingscene.com
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC Дэвид Бенавидес (20-0-0, 17 КО) провалил допинг-тест, сообщает ESPN.
В организме боксера обнаружен бензоилэкгонин, который является основным метаболитом кокаина. Также эту информацию подтвердил президент WBС, получивший документы от VADA о положительном допинг-тесте Бенавидеса.
Немного позже боксер признал свою вину и принес извинения Всемирному боксерскому совету.
"Мои искренние извинения перед WBC. Мне стыдно за свой поступок. Признаю свою ошибку. Я молод и порой совершаю ошибки. Это было только лишь моей виной", - заявил чемпион.
Бенавидес является самым молодым действующим чемпионом мира. Осенью 2018 года боксер должен был провести обязательную защиту и встретиться с Энтони Дирреллом. Теперь же с высокой долей вероятности американец потеряет титул и будет отстранен от бокса.
Напомним, ранее украинский спортсмен возглавил рейтинг лучших боксеров мира.
по теме
Ломаченко - Педраса: названа дата и место боя
Украинский боксер проведет объединительный бой против пуэрториканца в США
Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть чемпионский бой
"Русский витязь" встретится с непобедимым британским боксером
Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой года
Боксеры ранее уже встречались в 2017 году, однако тогда судьи не смогли отдать предпочтение кому-либо
Бой Ломаченко-Педраса перенесен
Боксерский поединок Василия Ломаченко и Хосе Педрасы перенесли из-за телеканала-транслятора боя
Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности
Майк Тайсон считает чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко лучшим боксером мира