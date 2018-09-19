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Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC Дэвид Бенавидес (20-0-0, 17 КО) провалил допинг-тест, сообщает ESPN.

В организме боксера обнаружен бензоилэкгонин, который является основным метаболитом кокаина. Также эту информацию подтвердил президент WBС, получивший документы от VADA о положительном допинг-тесте Бенавидеса.

Немного позже боксер признал свою вину и принес извинения Всемирному боксерскому совету.

"Мои искренние извинения перед WBC. Мне стыдно за свой поступок. Признаю свою ошибку. Я молод и порой совершаю ошибки. Это было только лишь моей виной", - заявил чемпион.

Бенавидес является самым молодым действующим чемпионом мира. Осенью 2018 года боксер должен был провести обязательную защиту и встретиться с Энтони Дирреллом. Теперь же с высокой долей вероятности американец потеряет титул и будет отстранен от бокса.

Напомним, ранее украинский спортсмен возглавил рейтинг лучших боксеров мира.