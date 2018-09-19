Во время распития спиртных напитков между мужем и женой возник конфликт, в результате которого женщина выхватила нож и ударила ним своего 47-летнего сожителя.

Мужчина был доставлен в одну из одесских больниц с колото-резаным ранением левой части паха. В результате ранения мужчина потерял много крови, в настоящее время он находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков, сообщает отдел коммуникации ГУНП Одесской области.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина зарубил топором сожительницу.