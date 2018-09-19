В России потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Авария произошла в Нижегородской области, пилоты живы.

Об этом в среду, 19 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию из оперативного штаба, развернутого на месте происшествия.

"Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться", – говорится в сообщении.

На борту находилось двое пилотов – инструктор и курсант. Утверждается, что они успешно катапультировались и вышли на связь.

В Минобороны РФ сообщили, что МиГ-31 упал из-за технической неисправности.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России", – заявили в военном ведомстве.

Ранее в Сирии был сбит российский самолет-разведчик.