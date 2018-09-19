У агроколеджах України впроваджують німецькі стандарти освіти [ Редактировать ]
Масштабний освітній проект впроваджують в українських аграрних коледжах за підтримки німецького уряду. Так звана "дуальна система", коли студенти навчаються передусім на практиці, вже рік працює у низці навчальних закладів.
Перевірити результати першого року роботи до одного із таких - коледжа у селищі Немішаєвому - сьогодні прибув парламентський держсекретар Німеччини Міхаель Штюбґен. Результати річної роботи німецький чиновник обговорив із першим заступником міністра освіти і науки України. Спільний проект загалом розраховано на чотири роки. Німецька сторона готова ділитися досвідом, аби покращити показники аграрного виробництва та переробної промисловості в Україні.
"У Німеччині функціонує зразкова система дуальної освіти, якою ми дуже пишаємося. Її підтримує, з одного боку, держава, а з іншого - бізнес, тому що торговельно-промислові палати та інші структури разом з підприємствами беруть активну участь у підготовці висококваліфікованих молодих кадрів для аграрної промисловості. І саме ці методи ми хочемо також запровадити в аграрних коледжах України", - говорить Міхаель Штюбґен, парламентський держсекретар федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини.
"Сьогодні уряд має затвердити концепцію дуальної освіти над якою ми працювали майже два роки за підтримкою різних фондів, організацій і університетів Німеччині. Насправді ми вже на виконання концепції вже підготували законопроекти, які розв'яжуть нашим закладам руки", - говорить Володимир Ковтунець, перший заступник міністра міністерства освіти і науки України.
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