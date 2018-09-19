На Світлодарській дузі бойовики ведуть вогонь забороненими калібрами [ Редактировать ]
Українські армійці зазнали втрат у боях на сході країни. Двоє військових загинули, одного поранено. Загалом, за добу 25 ворожих атак. Найманці здебільшого били з гранатометів та бронетехніки. Українська розвідка повідомила про трьох знищених бойовиків. загострилася ситуація на Луганщині. Окупанти п'ять разів атакували оборонців Кримського. А найгарячіше минулої доби було на Світлодарському напрямі. Докладніше Ігор Левенок.
Світлодарська дуга. Сьогодні вночі цей напрямок був найгарячішим на фронті. З десятої вечора й до першої ночі ворог гатив із заборонених калібрів. На жаль серед українських армійців є втрати. Двоє військових загинули. Це сталося на сусідній позиції. Там і зараз не спокійно.
Армійці кажуть: одне перемир'я змінює інше, але то лише на папері. Насправді війна триває. Періодично бойові дії стихають, а потім знову посилюються. Нині солдати розповідають з того боку почастішав гуркіт бойової техніки. Кількість російських найманців збільшилася, і відчутно.
"Зокрема БМП, "Урали" заїжджають, людей більше стало. Поки ми мовчимо вони нас знищують", - говорить Дмитро, військовослужбовець збройних сил України.
Минула ніч була надто пекельною. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, окупанти застосували ще й сто двадцяти міліметрові міномети. Унаслідок потужного обстрілу загинули українські солдати.
"То есть на все договоренности, которые наши доблестние политики там пытаются договориться, они плюют и не реагируют. Постоянно техника подходит, и подходит", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних Сил України.
Відвідати позицію, де українські військові зазнали втрат, через ворожі обстріли нам не дозволили. Навіть удень міномети бойовиків не змовкали.
"Там наші позиції? Да, це ж криють. - Оце криють, а чим? - Ну, навскидку так восемьдесят вторая, где-то в песочек".
"Нормальная война, так сказат, вот пошли приходы вогов. - Может зайти туда? - Да, лучше пошли".
Наші шкодують - руки зв'язані черговим "перемир'ям". Відповідати ворогові адекватно наразі не можуть. Хоча є і засоби, і можливості, і найманці тоді швидко вгамовуються.
"Даем, даем ответку если уже черезчур сильно начинают лупить, но опять же - только со стрелкотни, показывем, что мы тут есть и мы отсюда не уйдем", - говорить Іван.
А ще бійці користуються нагодою. Агітують усіх охочих отримати пільги і статус учасника бойових дій. Щоправда роблять це з певною іронією.
"Пожалуйста, милости просим, у нас тут сдается койко-место есть свободное и не одно еще на данный момент, зарабатывайте здесь, покупайте так сказать УБД и будете тоже ездить бесплатно".
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