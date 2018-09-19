У Верховній Раді відклали розгляд питання "євроблях". Його навіть не було у порядку денному. Профільний комітет заблокував законопроект щодо автівок на єврономерах, нардепи розглядатимуть його не раніше листопада.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, до документа подали 91 поправку, більша частина з них стосується зміни формули розрахування акцизу. Таким чином Міністерство фінансів має провести нові розрахунки за усіма пропозиціями, і вже потім подати їх на розгляд комітету.