Третий день работы Верховной Рады: какие постановления приняли народные депутаты?

Не успели вернуться, как уже наработались. День антитрудолюбия был сегодня у народных избранников. Утвердили разве что одно постановление, на остальное традиционно не хватило голосов. Зато в кулуарах обсуждали многое. Когда же согласуют новых членов Центризбиркома и изменят Конституцию? Версии и доводы нардепов - выслушивала Елена Зорина