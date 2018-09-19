Авто з єврономерами заблокували урядовий квартал Києва [ Редактировать ]
Середмістя української столиці сьогодні зранку зупинилося у заторах. Урядовий квартал вкотре заблокували власники автомобілів на єврономерах. Ускладнився рух вулицею Михайла Грушевського, Європейською площею, а також частково Хрещатиком.
Через це виникли затори на мостах. В напрямку з лівого берега до центру. Власники "євроблях" пікетували Кабмін, вимагаючи від урядовців знизити податки при ввезенні в Україну всіх вживаних іномарок.
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