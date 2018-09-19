В Киеве автомобиль "снес" с дороги отца с ребенком [ Редактировать ]
В Киеве на Голосеевском проспекте автомобиль сбил отца с ребенком. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на Голосеевском проспекте. Предварительно, водитель авто "Dacia" сбил двух пешеходов. У отца - открытый перелом ноги, ребенок без сознания, с переломом плечевой кости и сотрясением мозга. Отца доставили в 17-ю больницу, ребенок - в "Охматдета". Полиция работает на месте ", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Киеве произошло масштабное ДТП, столкнулись сразу 5 автомобилей.
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