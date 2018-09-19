С начала текущих суток подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Ранение получил один боец ВСУ. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 19 сентября.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции у Водяного. Противотанковыми управляемыми ракетами, а также из станковых гранатометов были обстреляны позиции Объединенных сил возле Луганского.

По опорным пунктам у Невельского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новотошковского - из гранатометов. Также применялись гранатометы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Крымское.

"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

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