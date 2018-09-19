Война на Донбассе: ранен украинский военный [ Редактировать ]
С начала текущих суток подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Ранение получил один боец ВСУ. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 19 сентября.
Отмечается, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Из минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции у Водяного. Противотанковыми управляемыми ракетами, а также из станковых гранатометов были обстреляны позиции Объединенных сил возле Луганского.
По опорным пунктам у Невельского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новотошковского - из гранатометов. Также применялись гранатометы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Крымское.
"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.
Ранее мы писали о том, что украинские силы понесли потери.
по теме
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
На протяжении прошлых суток, 18 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой
На Донбассе нашли фрагменты реактивных гранат
Наблюдатели СММ ОБСЕ впервые обнаружили на Донбассе фрагменты различных типов реактивных гранат
Война на Донбассе: боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции
На протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой
На Донбассе задержали дезертира
Военнослужащими одного из мобильных блокпостов вблизи населенного пункта Дмитровка был задержан гражданин
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
За минувшие сутки сепаратисты 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины