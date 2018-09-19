"Шахтер" - "Хоффенхайм": результаты мачта Лиги чемпионов [ Редактировать ]
В среду, 19 сентября, "Шахтер" провел свой первый матч в Лиге чемпионов сезона 2018-19 на стадионе "Металлист" в Харькове. Соперник горняков - немецкий Хоффенхайм.
Для "Хоффенхайма" этот матч был дебютным в групповом этапе Лиги чемпионов. До этого команда только однажды попадала в главный турнир Европы.
Первого гола долго ждать не пришлось - ровно до 6-й минуты. Гриллич легко перебросил Пятова, открыв счет.
Отыграться горнякам удалось уже на 27-й минуте: Исмаили левым флангом протащил мяч, вошел в штрафную и в падении внешней стороной стопы левой ноги пробил в дальний угол.
Гости так просто сдаваться не собирались - на 38-й минуте Пятов ошибся на выходе и Нордтвейт головой отправил мяч в сетку после навеса с углового.
На 81-й минуте Майкон, вышедший пятью минутами ране на замену, дальним ударом сравнял счет после передачи Марлоса.
"Шахтер" - "Хоффенхайм" - 2:2.
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