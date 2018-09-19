В Житомирской области руководители детского дома-интерната отдавали воспитанников с инвалидностью в "аренду". Дети выполняли хозяйственные и сельскохозяйственные работы, а работники заведения получали за это деньги. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Пострадавших использовали для переноса порубленных дров и уборки бытового мусора, перенос мешков со строительными материалами, старой мебели, реализации продукции на рынке", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что задокументировали более 10 фактов трудовой эксплуатации воспитанников дома-интерната. Правоохранители задержали директора и воспитателя заведения, который является его зятем.

Им сообщили о подозрении по факту торговли людьми или другого незаконного соглашения относительно человека. Сейчас задержанные находятся под домашним арестом.

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