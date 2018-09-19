Общественная организация "Стоп Коррупции" начала сотрудничество с телеканалом "ПравдаТУТ". Меморандум о взаимодействии стороны подписали сегодня в Киеве. На телеканале теперь будут выходить расследования журналистов "Стопкорра". Они считают, что совместная работа поможет борьбе с коррупцией в Украине.

"Оскільки наша громадська організація ставить за мету суттєве зниження проявів корупції в країні, перш за все, побутової - тої з якою стикаються прості громадяни. Тому для нас важливо, щоб якомога більше людей бачили наші розслідування. Щоб якомога більше корупціонерів жахалася від того, що вся країна їх побачить - ту корупцію, яку вони витворяють", - говорит Роман Бочкала, координатор общественной организации "Стоп Коррупции".

"Головне завдання - це не лише показати людям що є проблеми, корупціонери. А довести до людей, що з ними можна ефективно боротися, що їх можна перемагати, їх можна садити по тюрмах", - говорит Иван Гришин, директор телеканала "ПравдаТУТ".