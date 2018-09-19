Водители Украины вышли на протесты против качества дорог [ Редактировать ]
Отремонтировать дороги - требовали сегодня водители по всей Украине. На выезде из Полтавы люди перекрыли трассу Киев-Харьков.
В Ривненской области блокировали сразу два международных направления Киев-Чоп и Киев-Ковель-Ягодин.
Протестующие заявляют: из-за плохого покрытия увеличилось количество смертельных ДТП. Во время акции обошлось без заторов участники ходили по зебре, но машины пропускали. Полиция нарушений не зафиксировала. А вот некоторые водители не скрывали возмущения.
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