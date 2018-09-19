Отремонтировать дороги - требовали сегодня водители по всей Украине. На выезде из Полтавы люди перекрыли трассу Киев-Харьков.

В Ривненской области блокировали сразу два международных направления Киев-Чоп и Киев-Ковель-Ягодин.

Протестующие заявляют: из-за плохого покрытия увеличилось количество смертельных ДТП. Во время акции обошлось без заторов участники ходили по зебре, но машины пропускали. Полиция нарушений не зафиксировала. А вот некоторые водители не скрывали возмущения.