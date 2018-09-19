Жители Черкасской области вышли на протест против ужасного состояния дорог [ Редактировать ]
Перекрывали дорогу и в Черкасской области на трассе Киев-Знаменка. Причина та же. Люди хотят привлечь внимание к ужасному состоянию дороги. И к качеству ее ремонта, ведь буквально этой весной автодор уже латал ямы. Станислав Кухарчук продолжит.
Вот так по импровизированной команде жители Городища идут перекрывать трассу. Все происходит по отработанному сценарию: люди, не останавливаясь, ходят по зебре и блокируют движение. За считанные минуты на трассе Киев-Знаменка - огромная пробка, пропускают только рейсовые автобусы и машины скорой.
"Ми не вспіємо до лікаря, розумієте чи ні? У вас немає совісті зовсім? Немає…нема в нас".
Впрочем, некоторые водители не скрывают акцию поддерживают. Игорь смирился, что опоздает на работу, но другого выхода не видит.
"Абсолютно, начебто, надо ж щось говорити про неї, бо неможливо ж їхать", - говорит Игорь, водитель.
Акция протеста не прихоть, а скорее "безысходность", уверяют пикетчики. Говорят, участок трассы государственного значения под Городищем - превратился в "дорогу смерти"для их автомобилей. Виталий привез колесо, которое пробил накануне.
"Ось диви які дороги у Городищенському районі …нормально? Як можна дальше їздить".
Капитально дорогу не ремонтировали более двадцати лет, а только латали ямы. Свежий ямочный ремонт сделали весной, но от него не осталось и следа.
"Тут бачите що полатали, але ж бачите ось іде колійність де видавлена, от дорога ось була, от яма і асфальт повністю на сторони", - говорит Роман, житель Городища.
Практически вся дорога покрыта бороздами, в старом асфальте их оставляют перегруженные фуры. Но на капитальный и даже средний-текущий ремонт жителям Городища областная служба автомобильных дорог надеяться не советует.
"Якщо єсть ямковість така що немає сенсу його там латать - будуть карту ложить, якщо є там просто яма, то її будуть закривать, саму яму закривать", - говорит Юрий Дубрава, специалист по связям с прессой службы автомобильных дорог в Черкасской области.
Этот осенний ямочный ремонт должны начать в ближайшие дни и обойдется он в 600 тысяч гривен. А на следующий год дорожники единственное, что обещают, провести текущий.
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