Перекрывали дорогу и в Черкасской области на трассе Киев-Знаменка. Причина та же. Люди хотят привлечь внимание к ужасному состоянию дороги. И к качеству ее ремонта, ведь буквально этой весной автодор уже латал ямы. Станислав Кухарчук продолжит.

Вот так по импровизированной команде жители Городища идут перекрывать трассу. Все происходит по отработанному сценарию: люди, не останавливаясь, ходят по зебре и блокируют движение. За считанные минуты на трассе Киев-Знаменка - огромная пробка, пропускают только рейсовые автобусы и машины скорой.

"Ми не вспіємо до лікаря, розумієте чи ні? У вас немає совісті зовсім? Немає…нема в нас".

Впрочем, некоторые водители не скрывают акцию поддерживают. Игорь смирился, что опоздает на работу, но другого выхода не видит.

"Абсолютно, начебто, надо ж щось говорити про неї, бо неможливо ж їхать", - говорит Игорь, водитель.

Акция протеста не прихоть, а скорее "безысходность", уверяют пикетчики. Говорят, участок трассы государственного значения под Городищем - превратился в "дорогу смерти"для их автомобилей. Виталий привез колесо, которое пробил накануне.

"Ось диви які дороги у Городищенському районі …нормально? Як можна дальше їздить".

Капитально дорогу не ремонтировали более двадцати лет, а только латали ямы. Свежий ямочный ремонт сделали весной, но от него не осталось и следа.

"Тут бачите що полатали, але ж бачите ось іде колійність де видавлена, от дорога ось була, от яма і асфальт повністю на сторони", - говорит Роман, житель Городища.

Практически вся дорога покрыта бороздами, в старом асфальте их оставляют перегруженные фуры. Но на капитальный и даже средний-текущий ремонт жителям Городища областная служба автомобильных дорог надеяться не советует.

"Якщо єсть ямковість така що немає сенсу його там латать - будуть карту ложить, якщо є там просто яма, то її будуть закривать, саму яму закривать", - говорит Юрий Дубрава, специалист по связям с прессой службы автомобильных дорог в Черкасской области.

Этот осенний ямочный ремонт должны начать в ближайшие дни и обойдется он в 600 тысяч гривен. А на следующий год дорожники единственное, что обещают, провести текущий.