Вашингтону важно было максимально отстраниться от этого случая

США сожалеют о крушении российского Ил-20 в Сирии. Глава Госдепа США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета, сбитого сирийскими военными. Помпео назвал инцидент "несчастным случаем".

А представитель сил коалиции полковник Шон Райан добавил, что они никоим образом не причастны к катастрофе.

По информации американской прессы, Вашингтону важно было максимально отстраниться от этого случая - ради безопасности своих военных в регионе.