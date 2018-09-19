США сожалеют о крушении российского самолета в Сирии [ Редактировать ]
США сожалеют о крушении российского Ил-20 в Сирии. Глава Госдепа США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета, сбитого сирийскими военными. Помпео назвал инцидент "несчастным случаем".
А представитель сил коалиции полковник Шон Райан добавил, что они никоим образом не причастны к катастрофе.
По информации американской прессы, Вашингтону важно было максимально отстраниться от этого случая - ради безопасности своих военных в регионе.
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