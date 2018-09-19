Увольнение с поощрением. Шефа контрразведки Германии, который поставил под сомнение подлинность видеоматериалов о беспорядках в Хемнице, сняли с должности. И тут же назначили на новое место.

О компромиссе, который оценили далеко не все немецкие политики, расскажет Татьяна Логунова.

Угодить эсдекам, которые требовали отставки Маасена, и партнерам по блоку ХСС, которые хотели чиновника оставить, Ангеле Меркель было непросто. Канцлер несколько раз собирала лидеров партий правящей коалиции - на кризисные переговоры. И вот, решение есть.

Уволен и сразу же снова назначен. Ханс-Георг Маасен больше не шеф немецкой контрразведки. Чиновника перевели на другую должность - статс-секретаря в министерстве внутренних дел. Причем, с повышением оклада. Если раньше Маасен получал 11 тысяч евро в месяц, то на новом месте ему будут платить 14 тысяч.

"Это наверное шутка", "что они на этой кризисной встрече пили?", "еще несколько проколов и Маасен станет канцлером Германии" так комментируют новое назначение Маасена его политические противники. Дескать, как можно поощрять чиновника, который допустил несколько грубых ошибок, и доверять ему такую ответственную должность?

"Никто не понимает, почему человека, которого отзывают из-за ошибок, тут же продвигают дальше. Компромиссы, которые находит эта коалиция, необъяснимы. Этот правящий союз недееспособен, он живет от кризиса к кризису, и развалится, максимум, через год", - говорит Дитмар Барч, глава фракции партии "Левые" в Бундестаге.

"Они думали, что нашли решение, которое позволит всем сохранить лицо. А в итоге, получилось наоборот, все свое лицо потеряли", - говорит Константин фон Нотц, зампредседателя фракции партии "зеленые" в Бундестаге.

Есть у Маасена и защитники. Например, его поддерживает министр внутренних дел страны, который и забрал чиновника в свое ведомство.

"Из сообственного опыта могу сказать, что мы с господином Маасеном успешно сотрудничали в сфере безопасности. И он многое сделал на своем посту, особенно это касается борьбы с терроризмом", - говорит Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германи.

А вот кто займет должность, с которой Маасена уволили, пока неизвестно. Имя нового шефа контрразведки обещают назвать до конца сентября.