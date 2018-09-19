Сценарий от ФБР. В Голливуде решили снять телесериал по мемуарам главы ФБР, которого Трамп отправил в отставку. Каких поворотов сюжета следует ждать? Узнавал Дмитрий Анопченко.

Пока создатели ставшего знаменитым телесериала лишь интригуют зрителей кадрами, снятыми для нового сезона,

Их конкуренты из CBS решили пойти еще дальше. Мол, зачем рассказывать о выдуманном президенте Андервуде, если президент реальный, Дональд Трамп, зачастую куда колоритнее. Hollywood Reporter выведал у съемочной группы - телевизионщики действительно купили права на книгу мемуаров бывшего главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми, и впервые снимут сериал о происходящем в Белом доме, в котором все действующие лица реальны, а диалоги не придуманы, их всезнающий шеф ФБР своими ушами слышал.

Джеймс Коми, который Трампу поначалу нравился, потом вызвал разочарование и был отправлен в отставку назвал свою книгу "высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". И в ней написал столько, что президент, разобидевшись, в Твиттере назвал Коми и "мерзавцем", и "скользким типом", и даже "крысой".

И предложил... отправить его в тюрьму. Но теперь все то, что вызвало ярость у главы государства, будет еще и экранизировано.

Приход Трампа к власти Коми в своей книге называет "лесным пожаром", который дотла сжигает страну. А самого президента, не стесняясь, сравнивает с "доном мафии". Коми пишет, что раньше боролся с оргпреступностью, но теперь "мафиозные принципы"- в высоких кабинетах, когда все "лгут ради сиюминутной выгоды" и "делают лишь то, что говорит шеф". Есть и много лично о Трампе, к примеру: что он вовсе не такой весельчак, каким хочет выглядеть; на самом деле - никогда не смеется, а иногда лишь изображает смех.

И вот теперь все эти мелкие уколы и крупные обвинения будут озвучивать из серии в серию. Продюсером мыльной оперы попросили стать человека, снявшего культовый телесериал "Стар трек". Актера на роль Трампа еще ищут - далеко не все соглашаются стать личным врагом президента. Ведь в том, что первое лицо страны воспримет фильм именно так - сомнений нет.

Hollywood Reporter прогнозирует, что съемки начнут уже в 2019, а значит первые серии выйдут на экраны как раз к очередным президентским выборам.

Что интересно Барак Обама настолько любил сериал "Карточный домик", что смотрел каждую серию вместе с семьей, в Белом доме, и даже приглашал исполнителя главной роли Кевина Спейси неформально пообщаться, но при новой администрации и нравы другие. И включать сериал "высшая лояльность"никто в этом здании уже не рискнет.