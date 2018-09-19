Под Киевом повесилась мать десятерых детей [ Редактировать ]
Многодетная мать в селе Бобрик, что под Киевом,в сарае повесилась 37-летняя Любовь Нижник, мать шести дочерей и четырех сыновей.
Ее нашли дети, которые в это время играли во дворе. Почему мать с десятью детьми решилась на этот шаг - свои версии селяне рассказали журналистам.
В селе рассказывают, что самоубийца якобы была беременна одиннадцатым ребенком. Ее родственники не хотят общаться со СМИ.
За час до смерти женщины, по словам соседей, они слышали, как она ссорилась со своим сожителем. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее мы писали о том, что 15-летняя беременная повесилась под Одессой.
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