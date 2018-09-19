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19 сентября победитель Лиги чемпионов последних трех сезонов - мадридский "Реал" матчем против римской" Ромы", полуфиналиста минувшего розыгрыша, начал новый поход за трофеем.

С первых минут инициативу в поединке захватил "Королевский клуб", и лишь на 15 минуте итальянцы сумели создать первый опасный момент у ворот Кейлора Наваса.

К 27 минуте перевес испанцев был просто колоссальный, о чем говорила статистика ударов - 11:1 в пользу "сливочных". Но открыть счет в поединке "Реалу" удалось лишь под занавес первого тайма: Иско технично исполнил штрафной удар, а вратарь "Ромы" взглядом провел мяч в сетку ворот.

Ход событий поединка во второй тайме напоминал сценарий первого: мадридский клуб продолжал штурмовать ворота, а итальянцы отчаянно отбивались. И все же, испанцам удалось еще дважды поразить ворота Ольсена.

На 58-й минуте после разрезной передачи Модрича голом отличился Гарет Бейл, а уже в компенсированное время фантастический мяч записал на свой счет Мариано Диас.

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Рома" (Рим, Италия) - 3:0

Голы: Иско, 45; Бэйл, 58, Мариано 90+2.

"Реал": Навас К.; Карвахаль; Варан; Марсело; Серхио Рамос; Кроос; Модрич (Себальос,85); Каземиро; Бензема (Асенсио, 62); Бэйл (Мариано, 73); Иско

"Рома": Ольсен Р.; Фасио; Манолас; Коларов; Де Росси; Юндер; Флоренци; Н`Зонзи (Шик, 69); Эль-Шаарави (Перотти, 62); Джеко; Дзаниоло (Пеллегрини, 52)

Предупреждения: С.Рамос, 23 - Де Росси, 44; Джеко, 76.

Напомним, ранее донецкий "Шахтер" провел фееричный поединок против немецкого "Хоффенхайма".