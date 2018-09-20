"Манчестер Сити" - "Лион": результаты матча Лиги чемпионов [ Редактировать ]
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В матче первого Лиги чемпионов "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на "Этихаде" принимал бронзового призера французской Лиги 1 - "Лион".
"Олимпийцы" активно начали поединок, к чему "горожане" совершенно не были готовы. Быстрые атаки французов через свободные зоны несли определенную угрозу воротам Эдерсона.
Так, на 26-й минуте оборона "Сити" не уследила за Корне, которому после передачи промчавшегося по флангу Фекира ничего не оставалось, кроме как отправить мяч в сетку ворот, что и сделал игрок.
Англичане сразу же побежали отыгрываться, за что и поплатись. Тот же Фекир отобрал мяч в центре поля у Фернандиньо, разобрался с защитниками и удвоил преимущество своей команды.
Во втором тайме "Манчестер Сити" устроил нашествие на ворота "Лиона". На 67-й минуте хозяева усилиями Бернардо Силвы все же сумели сократить отставание в счете, однако на большее подопечных Гвардиолы не хватило.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция) - 1:2 (0:2)
Голы: Бернарду Силва, 67 - Корне, 26, Фекир, 43.
"Манчестер Сити": Эдерсон; Уокер; Стоунз; Ляпорт; Делф; Гюндоган (Сане, 55); Фернандиньо; Сильва; Бернарду Силва; Жезус (Агуэро, 63); Стерлинг (Марез, 76).
"Лион": Лопеш; Рафаэль (Дюбуа, 76); Марсело; Денайер; Менди; Корне (Траоре, 90+2); Ндомбеле; Диоп; Оар; Фекир (Тусар, 79); Депай.
Предупреждения: Агуэро, 90+1 - Фекир,77, Траоре, 90+3.
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