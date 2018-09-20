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Во встрече первого тура группы Н Лиги чемпионов "Валенсия" на "Месталье" принимала туринский "Ювентус".

Буквально со стартовых секунд поединка итальянцы захватили инициативу и постоянно оказывали давление на испанские редуты. Однако счет открыть не удавалось ни одной из команд.

Но на исходе получаса игры новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду увидел перед собой красную карточку, оставив со слезами на глазах команду в меньшинстве. Впрочем, удаление звездного португальца было достаточно сомнительным, и главный арбитр встречи Феликс Брых "исправился", справедливо назначив пенальти в ворота "Валенсии". Подошедший к 11-метровой отметке Пьянич переиграл голкипера и вывел "Ювентус" вперед.

Второй тайм начался с назначения второго пенальти в ворота хозяев. К мячу вновь подошел Пьянич и снова переиграл бразильского голкипера "Валенсии", удвоив преимущество туринцев в поединке. После этого испанцы ожидаемо устремились вперед, однако по-настоящему опасных моментов у ворот Войциха Щенсны практически не возникало.

Единственный стопроцентный момент "Валенсии" возник уже в компенсированное время. Защитники "Ювентуса" сбили в штрафной площади игрока хозяев, правда, Даниэль Парехо так и не смог переиграть с "точки" голкипера итальянской команды.

"Валенсия" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 0:2 (0:1)



Голы: Пьянич, 44 (пенальти) (0:1); Пьянич, 51 (пенальти) (0:2).



"Валенсия": Нето; Габриэль П.; Мурильо Х.; Васс; Везу (Черышев, 57); Гайя; Солер; Парехо; Батшуайи (Гамейро, 70); Родриго; Гонсалу Гуэдеш (Мина, 70)



"Ювентус": Щенсны; Канселу; Бонуччи; Кьеллини; Алекс Сандро; Хедира (Джан, 23); Матуиди; Пьянич (Дуглас Коста, 66; Ругани, 89); Роналду (до 29); Бернардески; Манджукич



Предупреждения: Парехо, 43; Мурильо Х., 50; Везу, 54 - Алекс Сандро, 59; Щенсны, 82; Ругани, 96

Удаления: - Роналду, 29

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