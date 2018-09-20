США хотят заключить новую ядерную сделку с Ираном [ Редактировать ]
Специальный представитель США по Ирану Брайан Гук заявил, что руководство страны остается открытым для переговоров с властями Ирана для заключения нового договора по ядерной программе. Об этом передает Reuters.
"США ищут возможность провести переговоры о заключении договора с Ираном, который будет включать программу Тегерана по разработке баллистических ракет, а также его поведения в регионе", - заявил Гук.
Он также отметил, что новое соглашение "не будет личной договоренностью между двумя правительствами, как предыдущее".
"Мы стремимся заключить настоящий договор", - заявил Гук.
Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.
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