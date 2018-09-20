Львовский облсовет решил запретить публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Об этом передает Zik.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - сказано в сообщении облсовета.

Соответствующее решение местные депутаты приняли вечером 18 сентября. "За" проголосовали 57 избранников.

В облсовете призвали другие органы местного самоуправления поддержать это решение.

Еще львовские депутаты планируют отправить специальное обращение к Верховной Раде с предложением разработать соответствующий законопроект, чтобы запретить русскоязычный продукт на всей территории Украины.

Также они поручили ОГА принять меры относительно создания межведомственной рабочей группы, чтобы провести систематическую разъяснительную работу для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

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