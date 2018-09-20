Депутаты запретили русский язык в одной из украинских областей [ Редактировать ]
Львовский облсовет решил запретить публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Об этом передает Zik.
"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - сказано в сообщении облсовета.
Соответствующее решение местные депутаты приняли вечером 18 сентября. "За" проголосовали 57 избранников.
В облсовете призвали другие органы местного самоуправления поддержать это решение.
Еще львовские депутаты планируют отправить специальное обращение к Верховной Раде с предложением разработать соответствующий законопроект, чтобы запретить русскоязычный продукт на всей территории Украины.
Также они поручили ОГА принять меры относительно создания межведомственной рабочей группы, чтобы провести систематическую разъяснительную работу для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.
Ранее мы сообщали о том, что в Крыму закрыли все украинские школы.
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