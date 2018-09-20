МЗС України може видворити угорського консула у Закарпатті [ Редактировать ]
Українське МЗС може видворити угорського консула у Закарпатті. Про це заявив очільник відомства Павло Клімкін. Скандал розгорівся напередодні.
У мережу виклали відео, на якому консул та його колеги роздають угорські паспорти українцям. Ті присягають на вірність Угорщині, при цьому людей застерігають, що факт отримання документів треба приховувати від українських державних органів.
Клімкін зауважив: автентичність відео ще перевірять. А тему паспортів він порушить на зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сіярто на Генасамблеї ООН.
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