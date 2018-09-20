На Черкащині перекрили трассу "Київ-Знам'янка" [ Редактировать ]
У Городищі на Черкащині розбиті шляхи знову стали причиною перекриття траси. Місцеві жителі заблокували рух на відтинку державного значення "Київ-Знам'янка". Так вони хочуть привернути увагу до жахливого стану дороги і якості ремонту, адже буквально цієї весни автодор полатав там ями.
Ось так, за імпровізованою командою, жителі Городища ідуть перекривати трасу. Усе за відпрацьованою схемою, люди ходять по пішохідному переходу і блокують рух. За лічені хвилини утворюється величезний затор, учасники акції пропускають лише рейсові автобуси та машини швидкої.
"Ми не вспіємо до лікаря, розумієте чи ні? У вас немає совісті зовсім ?"
Щоправда, деякі водії не приховують - акцію підтримують. Ігор змирився, що запізниться на роботу, але іншого виходу не бачить.
"Абсолютно начеб то. Надо ж щось говорити про неї , бо неможливо ж їхать", - говорить водій Ігор.
Перекриття траси - це не забаганка, а радше "безвихідь", кажуть активісти. Мовляв, ділянка дороги державного значення під Городищем перетворилася на "дорогу смерті" для їхніх автомобілів. Віталій на акцію привіз колесо, пробите напередодні.
"Ось диви, які дороги у Городищенському районі, нормально? Як можна дальше їздить".
Капітально ця дорога не ремонтувалася понад два десятиліття, лише латали ями. Подібний - зробили навесні, але від нього не залишилося і сліду.
"Тут бачите що полатали, але ж бачите ось іде колійність де видавлена. От дорога ось була, от яма і асфальт повністю на сторони", - розповідає Роман, житель Городища.
Майже вся дорога у хвилях. Це через перенавантажені фури, стара подушка шляху їх просто не витримує. Та на капітальний, ба навіть поточний ремонт - жителям Городища обласна служба автомобільних доріг сподіватися не радить.
"Якщо єсть ямковість така що немає сенсу його там латать - будуть карту ложить. Якщо є там просто яма, то її будуть закривать, саму яму закривать", - каже Юрій Дубрава, фахівець по зв'язках із пресою служби автомобільних доріг у Черкаській області.
Осінній ямковий ремонт з бюджетом у 600 тисяч гривень мають розпочати найближчими днями. А вже на наступний рік шляховики обіцяють внести трасу у план на поточний-середній.
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