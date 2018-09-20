Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил второй за последние три дня многочасовой полет в районе линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более шести с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с "ДНР" и "ЛНР". Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тысяч метров, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом американский разведчик не менее пяти раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

Ранее мы писали о том, что ОБСЕ потеряла связь с беспилотником на Донбассе.