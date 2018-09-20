Понад три сотні метрів узбережжя у грецькому місті Айтоліко огорнуло густе павутиння. Його сплели павуки-тетрагнатиди, які будують величезні гнізда для спарювання.

За словами фахівців з Університету Демокрита, завдяки високій температурі повітря, достатній вологості й розмаїттю харчів - тут для членистоногих ідеальні умови.

Для людей вони небезпеки не становлять. І вже незабаром період спарювання павуків закінчиться.