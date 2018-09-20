Узбережжя грецького міста Айтоліко огорнуте густим павутинням [ Редактировать ]
Понад три сотні метрів узбережжя у грецькому місті Айтоліко огорнуло густе павутиння. Його сплели павуки-тетрагнатиди, які будують величезні гнізда для спарювання.
За словами фахівців з Університету Демокрита, завдяки високій температурі повітря, достатній вологості й розмаїттю харчів - тут для членистоногих ідеальні умови.
Для людей вони небезпеки не становлять. І вже незабаром період спарювання павуків закінчиться.
по теме
Щенок появился на свет с двумя головами (видео)
В Перу на свет появился необычный щенок с двумя сросшимися головами
Ворвались в дом и выстрелили в собаку: в Днепре грабители напали на семью
В Днепре неизвестные ворвались в дом, похитили ценные вещи и жестоко расправились с животным
Под Одессой 6-летнюю девочку покусал алабай
Происшествие, в результате которого ребенок получил многочисленные раны произошел в конце прошлой недели
Зоозахисники передали до притулку циркових ведмедів
Двоє ведмедів, які роками виконували трюки й терпіли сувору дресуру, зможуть нарешті забути про муштру
В американському зоопарку горилу поздоровили з Днем народження
Працівники звіринцю святково оздобили вольєр, у якому мешкає іменинник із родичами, та приготували щедрі ласощі