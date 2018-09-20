В Австралії у магазинах знаходять полуниці з голками [ Редактировать ]
В Австралії - паніка, у магазинах по всій країні знаходять полуниці з голками. Поліція вже заарештувала одного підозрюваного. Підліток зізнався - підкладав голки у ягоди заради розваги.
Проте правоохоронці вважають, хлопець лише імітував дії інших зловмисників. Адже небезпечні ягоди виявляли в різних містах.
Постраждали близько сотні людей. Влада закликала австралійців розрізати полуницю навпіл, перед тим, як скуштувати.
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