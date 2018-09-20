Щонайменше 8 людей загинули, і ще 10 травмовані унаслідок подвійного ДТП у Колумбії. Спочатку там зіткнулися дві вантажівки, які доправляли морозиво та йогурти. Обидва ваговози перекинулися.

Навколо них зібралися люди, щоб визбирати розсипані продукти. І саме в цей час у натовп врізався самоскид із камінням.

За попередньою інформацією, у нього відмовили гальма.