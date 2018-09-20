Стрілянина у Вісконсині: поранено четверо людей [ Редактировать ]
Четверо людей поранені унаслідок стрілянини в американському місті Мідлтон. Троє - у важкому стані. Озброєний чоловік відкрив вогонь по колегах у компанії програмного забезпечення.
Нападника ліквідували поліцейські, які приїхали на виклик. У нього знайшли кілька магазинів із набоями.
Чому чоловік почав стріляти поки що невідомо.
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