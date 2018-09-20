Чому чоловік почав стріляти поки що невідомо

Четверо людей поранені унаслідок стрілянини в американському місті Мідлтон. Троє - у важкому стані. Озброєний чоловік відкрив вогонь по колегах у компанії програмного забезпечення.

Нападника ліквідували поліцейські, які приїхали на виклик. У нього знайшли кілька магазинів із набоями.

Чому чоловік почав стріляти поки що невідомо.