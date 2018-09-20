В четверг, 20 сентября, с 19:00 до 20:00 в Киеве будет изменен режим работы трех станций метро в центре города в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Обратите, пожалуйста, внимание на изменение в работе станций. Футбол: 20 сентября особый режим работы станций с 19:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Так, станция Олимпийская вообще не будет работать, станция Площадь Льва Толстого закроется на вход, а Дворец спорта - на выход.

Кроме того, после 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - отметили в метрополитене.

В четверг в Киеве на НСК Олимпийский состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и клубом Астана из Казахстана.

Ранее мы писали о том, что в Киеве закроют станцию метро.