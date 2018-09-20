В России разбился сверхзвуковой истребитель: видео первых минут крушения [ Редактировать ]
В сети появилось видео первых минут после падения истребителя-перехватчика Миг-31 в Нижегородской области России.
Видео обнародовано на Youtube-канале местного портала "Открытый Нижний".
На видео видно пожарные машины и спасателей, которые пытаются потушить обломки самолета.
Ранее мы писали о том, что на борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться.
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