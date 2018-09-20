В сети появилось видео первых минут после падения истребителя-перехватчика Миг-31 в Нижегородской области России.

Видео обнародовано на Youtube-канале местного портала "Открытый Нижний".

На видео видно пожарные машины и спасателей, которые пытаются потушить обломки самолета.

Ранее мы писали о том, что на борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться.