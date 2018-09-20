Роману Сущенку дозволили побачитися з рідними [ Редактировать ]
Перед етапуванням до колонії українському бранцю Кремля Романові Сущенку дозволили побачитися з рідними та зробити шість телефоннних дзвінків. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін.
Куди переведуть українця - наразі невідомо. Захисник висловив сподівання, що це буде в'язниця у центральній Росії.
Фейгін каже, що до колонії Сущенка відправлять за кілька тижнів.
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