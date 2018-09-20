Необычное ДТП под Киевом: лось спровоцировал аварию [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В ночь на четверг, 20 сентября, на Новоирпенскую трассу в Киевской области выбежал лось. Это спровоцировало аварию. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу лося. Животное тоже задели, но не сильно - лось на ногах и в большой растерянности", - говорится в сообщении.
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