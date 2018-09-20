В ночь на четверг, 20 сентября, на Новоирпенскую трассу в Киевской области выбежал лось. Это спровоцировало аварию. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу лося. Животное тоже задели, но не сильно - лось на ногах и в большой растерянности", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве столкнулись сразу пять автомобилей.