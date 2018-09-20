Изменение состава ЦИК и Конституции: план работы Верховной Рады на 20 сентября [ Редактировать ]
В четверг, 20 сентября, Верховная рада Украины в ходе пленарного заседания рассмотрит увольнение с должности членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначение нового состава ЦИК. Об этом говорится в повестке дня заседания Рады, опубликованном на официальном сайте парламента.
Как отмечается на официальном сайте ВР, утреннее пленарное заседание начнется с ежегодного послания президента Украины Петра Порошенко о внутреннем и внешнем положении Украины.
В ходе пленарного заседания нардепы рассмотрят проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).
Кроме того, согласно повестке дня, нардепы рассмотрят дальнейшую работу над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности), а также назначение на должность судей Конституционного Суда Украины.
Также народные депутаты рассмотрят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров".
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада выдвинула на Нобелевскую премию мира Олега Сенцова.
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