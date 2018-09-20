21 сентября православные отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Именно в этот день на свет появилась Дева Мария.

Этот церковный праздник тесно переплетается с народным праздником Осенины, который также отмечают 21 сентября. Этот праздник урожая знаменует приход осени.

Главная традиция Рождества Пресвятой Богородицы - это поход в храм. Сегодня практически в каждой церкви страны правят праздничные службы в честь Девы Марии.

В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей - это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.

Считают, что в этот день нужно просить о самом сокровенном - и Богородица обязательно поможет. Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в праздник молиться о рождении ребенка.

В такой день в народе было принято молиться Пресвятой Богородице обо всем, что тревожило душу. Считалось, что ни одна молитва, произнесенная в этот день, не останется без внимания.

Если женщина на праздник Рождества Богородицы не подает просящим, то она может стать бесплодной. И наоборот, если женщина была щедра не жалела еды и мелких денег, то Господь дарует ей благополучие в доме и много детей.

Ссоры в этот день крайне неугодны Господу, поскольку расстраивают Деву Марию.

Чтобы избежать "злого глаза", клеветы и болезней, в Рождество Пресвятой Богородицы нужно сжечь старую одежду и обувь.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом: оставьте на потом работу по дому, в саду и огороде.

Если погода хорошая, осень будет теплой.

Дождь, который идет с самого утра, может затянуться еще на 40 дней и привести за собой раннюю и очень холодную зиму.

Если утреннее солнце быстро высушит росу, стоит ожидать зиму малоснежную, а если роса будет сохнуть до обеда, то впереди очень снежная зима.

Пришла Пречистая - на дереве чисто, а придет Покрова - на дереве голо.

Узнайте также, что категорически нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы.