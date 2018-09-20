Звездные родители Алла Пугачева и Максим Галкин устроили вечеринку в честь дня рождения своих близнецов Лизы и Гарри.

Примадонна появилась на празднике в леопардовом костюме в пижамном стиле. Фото опубликовал у себя в Instagram Максим Галкин.

"Получился прекрасный день рождения! Спасибо за поздравления и подарки!", - написал Галкин.

Ранее вечно молодая Алла Пугачева покорила поклонников.