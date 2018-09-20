Пугачева "зажгла" на вечеринке в честь дня рождения детей (фото) [ Редактировать ]
Звездные родители Алла Пугачева и Максим Галкин устроили вечеринку в честь дня рождения своих близнецов Лизы и Гарри.
Примадонна появилась на празднике в леопардовом костюме в пижамном стиле. Фото опубликовал у себя в Instagram Максим Галкин.
"Получился прекрасный день рождения! Спасибо за поздравления и подарки!", - написал Галкин.
Ранее вечно молодая Алла Пугачева покорила поклонников.
по теме
Дочь Пугачевой и Галкина удивила талантом (видео)
Российский артист Максим Галкин часто делится с подписчиками снимками и видео детей на своей странице в Instagram
Огонь и динозавры: как отпраздновали день рождения дети Пугачевой (видео)
18 сентября, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили свой пятый день рождения
Под Винницей ребенок впал в кому из-за столбняка
В Винницкой областной детской инфекционной больнице в крайне тяжелом состоянии находится девочка
Руководство детского дома сдавало детей в "рабство"
В Житомирской области руководители детского дома-интерната отдавали воспитанников с инвалидностью в "аренду"
Отравление школьников в Днепре: установлена причина
В Госпродпотребслужбе назвали наиболее вероятную причину отравления учеников