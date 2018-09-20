Весной 2019 года в Украине начнутся масштабные работы по безопасности на дорогах. Тем временем советник министра инфраструктуры Украины Виктор Загреба изучил нынешнее положение дел и назвал самую опасную трассу страны, сообщает "Сегодня".

"Несколько лет назад я делал статистические подсчеты, пытаясь выявить, какая дорога в Украине наихудшая с точки зрения безопасности. Как ни странно, это трасса М-06 "Киев - Чоп". На ней самая высокая смертность, практически один погибший на три километра. Мы сделали такую аналогию: если вы едете за рулем до Львова и слушаете музыку, в конце каждого трека есть маленькая пауза, то можно сказать что это минута молчания по тем, кто на этом месте погиб. И сколько песен вы прослушаете от Киева до Львова, столько людей погибло на этом участке за прошлый год. Это огромное количество. Там ежегодно погибает около 200 человек, словно разбивается целый аэробус, и так каждый год. Поэтому это самая опасная дорога в Украине", - пояснил Загреба.

На ремонт дорог в 2019 году Кабинет министров выделил 56 миллиардов гривен, это на 9 миллиардов больше, нежели в прошлом году. На безопасность украинских дорог было выделено почти три миллиарда.

Ранее мы сообщали, что водители Украины вышли на протесты против качества дорог.