Большая палата Верховного Суда отменила запрет на оформление паспорта в форме книжки вместо карты удостоверения личности с электронным чипом (ІD-карточки).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Указано, что 19 сентября Большая палата Верховного Суда рассмотрела жалобу жительницы Житомирской области на образцовое решение Кассационного административного суда Верховного Суда.

Данным решением Касационный админсуд не позволил ей по религиозным убеждением (истец - прихожанка Украинской православной церкви Московского патриархата) отказаться от оформления ID-карточки и получить вместо нее паспорт-книжечку.

Большая палата удовлетворила ее жалобу и отменила указанное решение.

"Истец обратилась в суд с иском, возражая против изготовления паспорта гражданина Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные... (Суд решил, что) внедрение новейших технологий не должно быть безальтернативным и принудительным. Те, кто отказываются принимать эти технологии, должны иметь альтернативу - использование традиционных методов идентификации личности", - решили судьи Большой палаты.

Таким образом, судьи обязали Государственную миграционную службу оформить и выдать истцу паспорт гражданина Украины в форме книжки.

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