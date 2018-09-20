Как стать счастливым: 5 секретов [ Редактировать ]
Дания считается страной, где жители чувствуют себя счастливыми, не смотря на то, что климат там далеко не идеальный. Gazeta.ua пишет о нескольких секретов, как стать счастливее.
Что такое хюгге
Хюгге - это умение создавать невероятный уют у себя в доме. Ведь хюге - это исключительно философия Дании, которая набирает все большую популярность. Это умение создавать вокруг себя красоту и наслаждаться простыми вещами.
Уютный дом
Одно из правил хюгге - комфорт и уют. Сделайте квартиру или дом таким, чтобы туда хотелось возвращаться. Чтобы при мысли о доме, у вас были теплые и радостные мысли.
Уделяйте внимание мелочам
Специалисты говорят, что уют - в мелочах. Поэтому уделяйте этому больше внимания. Купите красивое одеяло, несколько гирлянд, много подушек. И не забудьте про красивую посуду.
Зовите друзей
В скандинавских странах люди ходят друг к другу в гости, и не ограничиваются кофе с тортиками.
Датчане верят, что друзья и близкие люди в доме - это те минуты, которые греют сердце. Поэтому они часто приглашают друг друга домой.
Готовьте вкусную еду
Датчане ходят в рестораны, чтобы попробовать какую-то вкусную еду, но это не хюгге. Хюгге - это, когда в субботу открываете бутылку вина и готовите пирог для семьи и гостей.
Поэтому сделайте традицию - в субботу вечером собираться с близкими и готовить что-нибудь вкусное.
Ранее мы писали о том, как стать счастливой по народным приметам.
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