Дания считается страной, где жители чувствуют себя счастливыми, не смотря на то, что климат там далеко не идеальный. Gazeta.ua пишет о нескольких секретов, как стать счастливее.

Что такое хюгге

Хюгге - это умение создавать невероятный уют у себя в доме. Ведь хюге - это исключительно философия Дании, которая набирает все большую популярность. Это умение создавать вокруг себя красоту и наслаждаться простыми вещами.

Уютный дом

Одно из правил хюгге - комфорт и уют. Сделайте квартиру или дом таким, чтобы туда хотелось возвращаться. Чтобы при мысли о доме, у вас были теплые и радостные мысли.

Уделяйте внимание мелочам

Специалисты говорят, что уют - в мелочах. Поэтому уделяйте этому больше внимания. Купите красивое одеяло, несколько гирлянд, много подушек. И не забудьте про красивую посуду.

Зовите друзей

В скандинавских странах люди ходят друг к другу в гости, и не ограничиваются кофе с тортиками.

Датчане верят, что друзья и близкие люди в доме - это те минуты, которые греют сердце. Поэтому они часто приглашают друг друга домой.

Готовьте вкусную еду

Датчане ходят в рестораны, чтобы попробовать какую-то вкусную еду, но это не хюгге. Хюгге - это, когда в субботу открываете бутылку вина и готовите пирог для семьи и гостей.

Поэтому сделайте традицию - в субботу вечером собираться с близкими и готовить что-нибудь вкусное.

Ранее мы писали о том, как стать счастливой по народным приметам.