На трассу рухнул самолет (фото) [ Редактировать ]
На автошоссе в Техасе обрушился легкомоторный самолет с сотрудниками Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков. Об этом сообщил офис шерифа округа Форт-Бенд, передает АВС.
"Небольшой самолет разбился на Восс-роуд, к западу от автошоссе 6. Линии электропередач на этом участке повреждены", - уточнила полиция, добавив, что перекрыла дороги.
Позже правоохранители добавили, что при падении самолет, на борту которого находилось два человека, врезался в несколько машин. Однако вытекшее из бака горючее не загорелось.
Самолет упал из-за того, что летел слишком низко и задел линии электропередач. Два человека, находившиеся на борту, выбрались из обломков самостоятельно.
Ранее мы сообщали, что в России разбился сверхзвуковой истребитель.
по теме
В США пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли люди
В американском штате Нью-Мексико в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере четыре человека, многие получили ранения
Потрійне ДТП у Колумбії: загинули восьмеро людей
Щонайменше 8 людей загинули, і ще 10 травмовані унаслідок подвійного ДТП у Колумбії. Спочатку там зіткнулися дві вантажівки, які доправляли морозиво та йогурти
Стрілянина у Вісконсині: поранено четверо людей
Четверо людей поранені унаслідок стрілянини в американському місті Мідлтон. Троє - у важкому стані. Озброєний чоловік відкрив вогонь по колегах у компанії програмного забезпечення
В Киеве автомобиль "снес" с дороги отца с ребенком
В Киеве произошло ДТП, в котором пострадала часть семьи
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись сразу пять автомобилей (фото)
На улице Антоновича в Киеве произошло массовое ДТП