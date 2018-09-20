На автошоссе в Техасе обрушился легкомоторный самолет с сотрудниками Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков. Об этом сообщил офис шерифа округа Форт-Бенд, передает АВС.

"Небольшой самолет разбился на Восс-роуд, к западу от автошоссе 6. Линии электропередач на этом участке повреждены", - уточнила полиция, добавив, что перекрыла дороги.

Позже правоохранители добавили, что при падении самолет, на борту которого находилось два человека, врезался в несколько машин. Однако вытекшее из бака горючее не загорелось.

Самолет упал из-за того, что летел слишком низко и задел линии электропередач. Два человека, находившиеся на борту, выбрались из обломков самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что в России разбился сверхзвуковой истребитель.