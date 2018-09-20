Общество недовольно: Порошенко признал проблемы Украины [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде в четверг, 20 сентября, заявил, что за время его каденции не удалось завершить войну, борьба с коррупцией не дала ожидаемых результатов, украинцы пока не почувствовали улучшения качества жизни.
"Хотел бы откровенно отметить, большая часть общества объективно недовольна: не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность Украины. Вследствие агрессии потеряно 20% промышленного потенциала страны", - цитирует президента "Корреспондент.net".
Он отметил, что это спровоцировало эффект домино для всей экономики и повлекло глубокий социальный кризис. "Мы выстояли и возобновили рост. Однако большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно – по регионам и по социальным и возрастным группам, а особенно незащищенными остаются пенсионеры.
"Мы создали с вами антикоррупционную инфраструктуру, в некоторые новые органы вложили немалые финансовые ресурсы налогоплательщиков Украины, но пока что коэффициент их полезного действия меня как президента не удовлетворяет. И общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы, претензии людей оправданы", - отметил глава государства.
Он обратил внимание на серьезные масштабы эмиграции из Украины.
"К сожалению, власть допустила просчеты в кадровой политике, а смелые эксперименты в этой области оказались неэффективными. Темпы реформ совсем не такие, как и скорость, которую мы проецировали на старте. Проблемы оказались глубже, сопротивление – сильнее, решения – сложнее", - отметил президент.
В то же время, Порошенко заявил, что в течение последних лет украинская власть совершила немало тактических ошибок, но не ошиблась в стратегии.
"Наверное, за последние годы власть совершила немало тактических ошибок. И за это на мне лично лежит часть ответственности. Но я точно знаю, что мы не ошиблись и не согрешили в вопросах стратегии!" - подчеркнул президент.
По его словам, цель украинской власти ныне - сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и неоспоримой частью Европы без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния.
Во время выступления Порошенко призывал депутатов поддержать изменения в Конституцию, прописав в ней курс на вступление в НАТО и ЕС.
Ранее Порошенко заявил, что Россия использует на украинцах новейшие технологии.
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