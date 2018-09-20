Популярный исполнитель Eminem выпустил новый трек Killshot, который стал хитом. Песня за сутки побила рекорды просмотров. Новинка появилась на официальном YouTube-канале рэпера.

Killshot вышел менее недели назад и в первый же день в Сети установил рекорд. Трек за сутки посмотрели более 38 миллионов раз, что является рекордом для рэп-видео на YouTube.

За шесть дней трек набрал уже почти 86,5 миллионов просмотров. И это при том, что опубликованное видео не является клипом. Это статическое изображение с аудио.

Трек является диссом на рэпера Machine Gun Kelly, который ранее выпустил дисс Rap Devil на Эминема. Треку пророчат места в чартах уже со следующей недели.

Ранее мы писали о том, что Эминем побил собственный рекорд.