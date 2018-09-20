У каждого третьего жителя нашей страны наблюдается повышенное давление. Это сообщает о том, что у людей увеличивается риск возникновения инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности. Врач-кардиолог развенчала самые распространенные мифы об артериальной гипертензии, сообщает Politeka.

Миф 1: Высокое давление передается по наследству

Многие думают, что артериальная гипертензия - наследственная болезнь. Такое мнение ошибочно. Если у родителей часто повышается давление, это не говорит о том, что у детей 100% появится данное заболевания. В данном случае спасает здоровый образ жизни и периодический контроль давления.

Миф 2: Гипертензией болеют только пожилые люди

Молодым людям не стоит беспокоиться о повышенном давлении - еще один миф. Болезнь может поражать не только взрослых, но и детей. Это связано с распространением ожирения, нездорового питания, малоподвижного образа жизни и вредных привычек.

Миф 3: Давление повышается только на приеме у врача

В медицине есть такой феномен, как "гипертензия белого халата". Когда человек приходит на прием к врачу показатели его тела резко подскакивают и давление в первую очередь. Чтобы точно установить это явление нужно провести дополнительное измерение давления вне зоны врачебной практики.

Миф 4: О приеме лекарств при повышенном давлении

Распространенный и опасный миф о том, что лекарства нужно принимать только тогда, когда плохо себя чувствуешь. Специалисты утверждают, что на сегодняшний день не существует другого способа предотвратить осложнения гипертензии, кроме того, как соблюдать здоровый образ жизни и применять медикаментозные препараты. Прием лекарств должен нормализовать давление.

Миф 5: Гипертензия лечится народными средствами

О том, что артериальную гипертензию можно вылечить народными методами слышали и испытывали на себе многие. Но в случае возникновения проблем с давлением народные методы не работают. Врачи предупреждают, если вам посоветовали уникальный способ избавления от артериальной гипертензии (настойки или специальные ванны) - не стоит безоговорочно верить и выполнять.

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