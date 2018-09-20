В Фастове на железнодорожном вокзале мужчина представился прохожему работником полиции и выхватив у него из кармана деньги, убежал в неизвестном направлении, сообщает Нацполиция Киевской области.

Мужчина быстро отошел от шокового состояния и сразу обратился к полицейским, которые были неподалеку. Пострадавший описал приметы псевдополицейського и уже через несколько минут полицейские задержали подозреваемого.

20-летний уроженец Житомирской области признался в совершении ограбления. Во время осмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него 500 гривен, которые он украл.

Преступник задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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