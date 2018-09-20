Под Киевом "полицейский" грабил людей [ Редактировать ]
В Фастове на железнодорожном вокзале мужчина представился прохожему работником полиции и выхватив у него из кармана деньги, убежал в неизвестном направлении, сообщает Нацполиция Киевской области.
Мужчина быстро отошел от шокового состояния и сразу обратился к полицейским, которые были неподалеку. Пострадавший описал приметы псевдополицейського и уже через несколько минут полицейские задержали подозреваемого.
20-летний уроженец Житомирской области признался в совершении ограбления. Во время осмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него 500 гривен, которые он украл.
Преступник задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Ранее мы сообщали, что в Днепре грабители напали на семью.
по теме
В Киеве автомобиль "снес" с дороги отца с ребенком
В Киеве произошло ДТП, в котором пострадала часть семьи
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись сразу пять автомобилей (фото)
На улице Антоновича в Киеве произошло массовое ДТП
В Киеве упавшая с дома конструкция убила женщину (фото)
Трагедия произошла на улице Клавдиевской (жилой массив Новобеличи)
Крупное ДТП под Киевом: автомобиль врезался в фуру (фото)
18 сентября под Киевом произошло крупное ДТП
Мужчина ради мести заминировал собственную квартиру
В Киеве мужчина "заминировал" собственную квартиру ради мести