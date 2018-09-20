Пацієнти здорові і більше не потребують нагляду лікарів

Британські правоохоронці поставили крапку в розслідуванні отруєння в одному з ресторанів Солсбері. Слідів "Новичка" чи інших нервово-паралітичних речовин в аналізах не виявили.

Постраждалих уже виписали з лікарні. Медики стверджують - пацієнти здорові і більше не потребують їхнього нагляду.

Нагадаю, чоловікові та жінці стало зле під час вечері у ресторані "Преццо" в центрі Солсбері. Заклад розташований за 300 метрів від місця отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.