Отруєння в ресторані Солсбері: постраждалих виписали з лікарні [ Редактировать ]
Британські правоохоронці поставили крапку в розслідуванні отруєння в одному з ресторанів Солсбері. Слідів "Новичка" чи інших нервово-паралітичних речовин в аналізах не виявили.
Постраждалих уже виписали з лікарні. Медики стверджують - пацієнти здорові і більше не потребують їхнього нагляду.
Нагадаю, чоловікові та жінці стало зле під час вечері у ресторані "Преццо" в центрі Солсбері. Заклад розташований за 300 метрів від місця отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.
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