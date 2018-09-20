У Шотландії через поламані гілки на колії, зійшов із рейок потяг

Двоє людей стали жертвами стихії на Британських островах. У регіоні лютує ураган "Алі". Одна із загиблих - жителька Ірландії. Її автівку вітром знесло зі скелі. Інша жертва - чоловік із Шотландії. На нього впало дерево.

Швидкість вітру всередині буревію сягає 160 кілометрів за годину. Тисячі будинків знеструмлені, рейси в аеропортах скасовують, із наземним транспортом виникають перебої. У Шотландії через поламані гілки на колії, зійшов із рейок потяг.

Синоптики прогнозують, що найближчої доби шторм переміститься на південь Британії.