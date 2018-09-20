Ураган "Алі" на Британських островах: загинули двоє людей [ Редактировать ]
Двоє людей стали жертвами стихії на Британських островах. У регіоні лютує ураган "Алі". Одна із загиблих - жителька Ірландії. Її автівку вітром знесло зі скелі. Інша жертва - чоловік із Шотландії. На нього впало дерево.
Швидкість вітру всередині буревію сягає 160 кілометрів за годину. Тисячі будинків знеструмлені, рейси в аеропортах скасовують, із наземним транспортом виникають перебої. У Шотландії через поламані гілки на колії, зійшов із рейок потяг.
Синоптики прогнозують, що найближчої доби шторм переміститься на південь Британії.
по теме
На Британських островах вирує ураган "Алі"
Вітри сягають швидкості 160 кілометрів за годину. Тисячі будинків знеструмлені, рейси в аеропортах скасовують, виникають перебої з транспортом
Ураган "Флоренс" у США: кількість жертв зросла до 37 людей
До 37 зросла кількість загиблих від урагану "Флоренс" на південно-східному узбережжі США. Найбільше жертв у штаті Північна Кароліна. Люди загинули через затоплення, а також падіння дерев і конструкцій
Ураган "Флоренс" ослаб до категорії тропічного циклону
До 15 зросла кількість жертв урагану "Флоренс" у США. Кілька людей отруїлися чадним газом після запуску генератора, решта - загинули від удару електричним струмом, пожеж і внаслідок ДТП. Попри те, що "Флоренс" ослаб до категорії тропічного циклону, він спричинив у регіоні рясні зливи. Рівень води у річках і далі збільшується
Ураган "Флоренс" достиг берегов США: число жертв неумолимо растет (видео)
Ураган будет двигаться по территории Северной и Южной Каролины все выходные