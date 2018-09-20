Вашингтон готовий до переговорів про трансформацію відносин між КНДР та США [ Редактировать ]
Північна Корея має завершити ядерне роззброєння до 2021 року. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео. Він позитивно оцінив спільну заяву лідерів обох Корей про повну денуклеаризацію півострова, підписану напередодні.
А також рішення Кім Чен Ина демонтувати ракетну базу на північному сході КНДР.
І тепер, за словами Помпео, офіційний Вашингтон уже готовий до переговорів із Пхеньяном про трансформацію відносин між КНДР та США.
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